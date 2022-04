El sector turístic de la Cerdanya encara amb optimisme la Setmana Santa després d’un mes de març amb menys moviment de l’habitual, un fet que els professionals atribueixen a l’actual situació d’augment general de preus. La majoria d’establiments consultats afirmen que les reserves van reduir el darrer mes, malgrat el bon ritme amb què havien encetat la temporada d’esquí, i tenen l’esperança de recuperar els alts nivells d’ocupació hotelera a partir d’aquest dijous, quan molts preveuen penjar el cartell de complet.

«Els establiments estan a l’espera de les reserves d’última hora per veure quin és el volum d’ocupació que s’acaba registrant, però calculem que vorejarà el 80% de mitjana», afirma la presidenta de l’associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal. La previsió és positiva malgrat que enguany els dies festius cauen el mes d’abril, «quan molts turistes opten per anar a la platja», apunta Vidal. No obstant això, destaca que la neu «encara és bona i això convidarà molts esquiadors a fer les últimes baixades de la temporada».

D’aquesta forma el pronòstic de bon temps i les últimes nevades a les pistes han facilitat l’augment de reserves als establiments cerdans. Àngel Gutiérrez, de l’Hotel del Prado de Puigcerdà, explica que, a partir de la nit de dijous, «l’ocupació de l’hotel se situarà entorn el 90%, i encara estem pendents de les reserves d’última hora». De fet, la majoria d’hotelers confirmen que enguany la majoria de turistes s’esperen fins pocs dies abans per reservar. «Anys enrere, teníem confirmacions un mes abans, però ara molts ens truquen amb poc marge», posa de manifest Ester González, de la casa rural Set Terres de Llívia.

La causa a què fan referència la majoria de professionals del sector per explicar aquesta tendència és la incertesa dels últims anys propiciada per la pandèmia i, més recentment, per la situació d’augment de preus de l’energia i combustibles. La presidenta de l’associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya lamenta que «si el sector ja es va veure ressentit per la pandèmia, ara es troba en un nou context d’incertesa marcat per la conjuntura econòmica, que ha suposat un increment del cost per desplaçar-se». En aquest sentit, assenyala que el mes passat «va ser especialment fluix, en comparació amb altres anys», ja que és un mes en què hi sol haver moviment pels esports de neu.

La propietària de l’hotel Jaume d’Alp, Gemma Planes, remarca que van viure un març «amb una ocupació molt baixa, tenint en compte els episodis anteriors, quan molts caps de setmana teníem les habitacions plenes». Un decreixement que atribueix a «la reducció del poder adquisitiu amb l’augment de preus en general, que provoca que la gent no surti tan de casa». En la mateixa línia s’expressa Vanesa García, de l’hotel Parada de Puigcerdà, que destaca que, «tot i que vam viure uns dies assolellats, les reserves van caure al nostre establiment».

Malgrat la davallada en l’ocupació que han registrat, els responsables dels allotjaments turístics auguren «un bon estiu», ja que confirmen que s’està notant un increment de reserves de cara el juny, juliol i agost. «Davant la incertesa econòmica, molts aposten per un turisme de proximitat. En aquest sentit, pronostiquem un mes d’agost amb una ocupació similar a l’any passat, que va ser del 90%», apunta el director del mas de Sant Marc de Puigcerdà, Javier Colocho. A més, els professionals també destaquen que, de cara els pròxims mesos, la Cerdanya acollirà diferents esdeveniments esportius que portaran més ocupació turística a la comarca.