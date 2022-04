El president d'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat que seran "inflexibles" de cara a aconseguir que la candidatura per acollir uns Jocs d'hivern al Pirineu al 2030 es produeixi "en peu d'igualtat" i amb un repartiment "equilibrat" de les proves. Tot i això, ha dit que aposten per continuar dialogant fins assolir un acord amb la Generalitat, el COE i el govern de l'Estat. "No tirarem la tovallola", ha afirmat, per afegir que intentaran "convèncer" de la seva contraproposta a la pròxima reunió entre les parts, que, ha afegit, segurament tindrà lloc el pròxim 25 d'abril. Per la seva banda, els tècnics aragonesos que van participar a les reunions per confeccionar la candidatura han mostrat el seu suport als plantejaments del govern d'Aragó.

Lambán ha insistit en expressar que "Aragó no estarà a qualsevol preu" dins la candidatura olímpica i que aquests Jocs han de ser una "oportunitat" per a tot el Pirineu. També ha assegurat que "no hi ha cap raó" per mantenir una proposta "desigual i injusta" i ha reiterat la seva defensa a programar proves a les tres valls aragoneses. Pel que fa a la reunió on està previst que assisteixi el conseller aragonès d'Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci, el president d'Aragó ha assegurat que volen "convèncer a la Generalitat, al COE i el govern espanyol que els Pirineus aragonesos són tan competitius per a l'esport de la neu i les seves estacions són tant competitives o més que les estacions catalanes".

Mentre, els tres tècnics aragonesos que van participar a les reunions per confeccionar la candidatura, José Ángel Hierro, Ricardo Aparicio i Carlos Lannes, asseguren en un comunicat que sempre han defensat un repartiment "equilibrat" de les diferents proves i disciplines. Així, expliquen que inicialment van proposar que les de descens es duguessin a terme a l'estació d'esquí d'Aramón-Cerler, però que aquesta opció no va ser tinguda en compte. També han detallat que en reunions posteriors han reivindicat l'esquí de muntanya a Aramón-Formigal Panticosa i compartir alguna de les proves d'esquí alpí, snowboard o freestyle entre Baqueira-Beret i Aramón-Cerler.

Els tècnics també han afirmat que han sempre han mantingut un "esperit constructiu i dialogant" per poder avançar en els treballs i per evitar un "bloqueig tècnic" que pogués trencar qualsevol possibilitat d'acord posterior. Així, insisteixen en dir que la seva tasca s'ha fet pensant en què l'última paraula sobre el programa de la candidatura corresponia a l'àmbit polític i que, finalment, es va donar per "esgotat" l'escenari de negociació tècnica. També sostenen que la part catalana "mai ha estat d'acord" amb el document que es va remetre als presidents català i de l'Aragó i conclouen tot assegurant que continuaran "treballant" per assolir un acord polític que faci possible la candidatura dels Jocs d'hivern 2030.