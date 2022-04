El president de l’Aragó, Javier Lambán, va assegurar ahir que seran «inflexibles» de cara a aconseguir que la candidatura per acollir uns Jocs d’hivern al Pirineu el 2030 es defineixi en «igualtat» i amb un repartiment «equilibrat» de proves com l’esquí alpí, previst a l’estació Molina-Masella. No obstant això, el president aragonès va remarcar la seva aposta per dialogar fins a assolir un acord amb la Generalitat, el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el govern de l’Estat que tingui en compte la seva proposta envers les seus olímpiques.

Recentment, el govern aragonès va plantejar formalment al COE que les modalitats d’esquí alpí i d’esquí de fons, així com l’snowboard i l’esquí acrobàtic es reparteixin amb Catalunya i les acullin les dues autonomies. Segons l’acord subscrit per la Generalitat amb el vistiplau del COE, l’esquí alpí es faria íntegrament a La Molina-Masella i l’esquí acrobàtic i l’snowboard a Baqueira Beret. A l’Aragó estan previstes altres proves, com l’esquí de fons, que es faria a Candanchú. El govern aragonès no aprova aquest repartiment i, per aquest motiu, va decidir presentar una proposta alternativa.

«L’Aragó no estarà a qualsevol preu dins la candidatura olímpica», va advertir ahir Lambán, «perquè aquests Jocs han de ser una oportunitat per a tot el Pirineu». També va afegir que «no hi ha cap raó per mantenir una proposta desigual i injusta» i va reiterar la seva defensa a programar proves a les tres valls aragoneses. «No tirarem la tovallola», va destacar fent referència a la reunió entre les parts a finals d’abril on està previst que acudeixi el conseller aragonès d’Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci. El president va destacar que la voluntat és «convèncer a la Generalitat, al COE i al govern espanyol que els Pirineus aragonesos són tan competitius com els catalans».

Per la seva part, els tres tècnics aragonesos que van participar en les reunions per confeccionar la candidatura, José Ángel Hierro, Ricardo Aparicio i Carlos Lannes, van explicar ahir en un comunicat que sempre han defensat un repartiment «equilibrat» de les diferents proves i disciplines. Així, van assenyalar que inicialment van proposar que les de descens es duguessin a terme a l’estació d’esquí d’Aramón-Cerler, però que aquesta opció no es va tenir en compte. També van detallar que en reunions posteriors han reivindicat l’esquí de muntanya a Aramón-Formigal Panticosa i la proposta de compartir alguna de les proves d’esquí alpí, snowboard o freestyle entre Baqueira-Beret i Aramón-Cerler.

Els tècnics també van afirmar que sempre han mantingut un «esperit constructiu i dialogant» per poder avançar en els treballs i per evitar un «bloqueig tècnic» que pogués trencar qualsevol possibilitat d’acord posterior. D’aquesta forma van posar en relleu que la seva tasca s’ha fet pensant en què l’última paraula sobre el programa de la candidatura corresponia a l’àmbit polític. També van sostenir que la part catalana «mai ha estat d’acord» amb el document que es va remetre als presidents català i aragonès i van concloure assegurant que continuaran «treballant» per fer possible la candidatura dels Jocs d’hivern 2030 als Pirineus.

Respecte a la proposta d’Aragó sobre la possibilitat de repartir les proves masculines i les femenines entre la seva comunitat autònoma i Catalunya, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va considerar que «no és una proposta que en cap cas sigui lògica». «Hem de ser seriosos», va afegir. La Generalitat ja va tancar oficialment un acord amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) per presentar una candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern de 2030 i ha convocat una doble consulta a les comarques pirinenques sobre la seva celebració.