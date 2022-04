Alp celebrarà diumenge la 10a mostra de formatges i productes lactis de la Cerdanya i l’Alt Urgell, que té com a objectiu donar visibilitat als productors del territori. En aquesta edició, la fira reunirà una desena de formatgers de la zona, que exposaran els seus formatges, matons i iogurts a la plaça Major, on també hi haurà parades d’artesania.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alp, Igor Roig, celebra que la proposta arribi enguany a la 10a edició i «es consolidi com un referent a la comarca». Roig explica que cada any visitants d’arreu del territori visiten la mostra, «de forma que els productors locals tenen l’oportunitat de donar-se a conèixer». El mercat de la plaça Major on se situaran els artesans estarà obert des de les nou del matí fins a les set de la tarda i comptarà amb la música del grup Els Randellaires, que amenitzaran la jornada. Roig apunta que enguany es recuperarà el concurs de formatges, que l’any passat va quedar interromput a causa de la situació sanitària. El concurs començarà a partir de 2/4 de dotze del migdia a la carpa que s’instal·larà a la plaça Major i seran els visitants els encarregats de puntuar els diferents productes. Finalment, es lliurarà un premi d’or, plata i bronze a la categoria de millor formatge i un altre premi a millor producte lacti fresc. «El concurs és una de les activitats estrella del certamen, que permet que els visitants també se sentin part d’una festa que ja suma una dècada d’història», destaca el regidor. La mostra va néixer l’any 2012, amb el suport de l’Ajuntament d’Alp i els productors de formatges i productes lactis del Pirineu Central, com un reclam per al turisme i una aposta per a la reactivació del sector. «Des dels seus orígens», explica el regidor, «la mostra ha incorporat la gastronomia en el seu programa, amb la implicació dels restauradors locals». D’aquesta forma, els restaurants i bars del municipi ofereixen plats cuinats amb els formatges presents en la mostra durant els dies previs a l’esdeveniment. Roig valora la col·laboració dels veïns del municipi en la celebració de la mostra, que «pretén valorar la feina dels productors del territori i oferir-los un espai per mostrar els seus formatges, iogurts i altres productes lactis». Amb tot, agraeix poder dur a terme la festa «amb normalitat» després de la pandèmia i confia «celebrar més edicions».