Prullans inicia les obres per a la remodelació integral del centre, que permetrà substituir el paviment malmès i adequar la gestió de la xarxa de serveis municipals, com ara el clavegueram, amb l’objectiu d’aconseguir la separació d’aigües pluvials i les residuals prevista en el projecte de construcció d’una depuradora al municipi que s’executarà en els pròxims anys.

Els treballs, que es preveuen enllestir durant el mes de juliol, consisteixen en l’aixecament de l’asfalt del carrer Major, el carrer de la Torre, la plaça Major i el carrer de la Plaça, per tal de substituir l’actual paviment per un de nou que oferirà voreres empedrades i passos per als vehicles sobre un formigó renovat. «El centre presentava un paviment malmès i envellit, ple d’esquerdes, que calia renovar», explica l’alcalde de Prullans, Albert Maurell. Amb l’adequació del ferm i les voreres empedrades, «el nucli antic de Prullans oferirà un aspecte més rústic, propi dels pobles de muntanya», sosté Maurell.

L’alcalde assenyala que, en la mateixa actuació, es preveu canviar la xarxa de clavegueram d’una part del municipi «amb la voluntat d’adequar-la als requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la instal·lació de la depuradora». D’aquesta forma el nou servei del clavegueram «separarà les aigües blanques de les grises per aconseguir que aquestes últimes disposin d’un circuit a part per arribar a la futura depuradora». Maurell assegura que amb el Consell Comarcal de la Cerdanya s’està redactant un projecte d’alternatives sobre la ubicació de la depuradora, «que encara no té una data de construcció fixada».

La intervenció en els carrers del centre també permetrà soterrar el cablejat de l’enllumenat públic, que fins ara estava al descobert. En aquest sentit, Maurell considera que les reformes «ajudaran a crear un entorn urbanístic més endreçat i adaptat al moment actual». De fet, la proposta de remodelació del centre de Prullans es va projectar amb anterioritat i l’actual equip de govern ha recuperat el projecte «actualitzant-lo amb les necessitats actuals». Així, es van acollir a una línia de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis, que els ha permès finançar 370.000 euros dels 462.000 euros totals del cost del projecte.