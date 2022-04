En el cas del Berguedà, l’ocupació als establiments rurals ha estat del 100% durant els dies festius, segons confirma el president de l’associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. «El bon ritme de la darrera setmana ens fa pronosticar un bon estiu», apunta Baños, que també afegeix que enguany han augmentat les reserves a última hora.

Els professionals del sector de la Cerdanya també posen de manifest aquesta tendència de reservar a última hora que s’ha vist propiciada per la pandèmia. La presidenta de l’associació d’hotels i càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, explica que aquestes reserves s’han concentrat al cap de setmana, «quan els percentatges d’ocupació s’han disparat».

Les cases rurals del Solsonès, l’Anoia i el nord del Bages també han registrat una ocupació plena durant els darrers dies. De la mateixa forma, a Montserrat, els principals equipaments del recinte, com l’hotel Abat Cisneros o les cel·les, han penjat el cartell de complet de la mà de turistes catalans i de l’estat espanyol.

Pel que fa al turista estranger, encara ha tingut una presència escassa durant aquesta Setmana Santa a les comarques centrals. No obstant això, Baños destaca que s’ha registrat més moviment estranger que l’any passat i, en aquest sentit, confia a recuperar la presència del turisme internacional a l’estiu.

Les estacions d’esquí clouen temporada amb un nivell d’afluència d’abans de la pandèmia

Les estacions d’esquí han viscut aquesta Setmana Santa els darrers dies amb les pistes obertes d’una temporada que els ha permès recuperar l’afluència d’abans de la pandèmia. La Molina va tancar ahir amb un total de 319.103 visitants, una xifra que suposa un creixement del 9% respecte a la temporada del 2019-20, mentre que el Port del Compte va tancar la setmana passada després de 129 dies d’esquí.

La directora comercial de la Molina, Marta Viver, explica que aquesta temporada l’estació ha acollit de nou entrenaments i competicions d’esquí, com les proves FIS o la cursa del descens infantil, i també s’han recuperat esdeveniments tradicionals per a la Molina, com ara la visita del Pare Noel per Nadal o la gimcana d’ous per Pasqua. A més, ressalta que «el bon temps ens ha acompanyat la majoria de caps de setmana».

Mentrestant, la Masella té previst mantenir-se oberta fins al pròxim 1 de maig. El portaveu de l’estació, Ramon Boter, destaca que actualment les instal·lacions compten amb el 100% del desnivell esquiable obert i unes bones condicions d’esquí primaveral amb uns 70 centímetres de neu a les cotes altes. De cara al tancament de l’estació previst d’aquí a quinze dies, apunta que «es preveuen nevades els pròxims dies que ens ajudaran a mantenir les bones condicions».