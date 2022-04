El sector de la restauració ha viscut la jornada de supressió de l’obligatorietat de portar mascareta com un alliberament en, principalment, dos vessants. D’una banda pel final de l’enuig d’haver de portar la peça de roba sobre la cara mentre es porten a terme les diverses tasques tant als menjadors com a les cuines i, per l’altra, per la recuperació dels bars i restaurants com espais de llibertat i plena confiança i confortabilitat entre els clients.

Portar mascareta als bars i restaurants comportava pels cambrers i responsables dels establiments l’assumpció d’un rol de vigilància que res tenia a veure amb el servei d’amabilitat que volen transmetre als seus clients. Així ho explicava aquest dimecres Salvador Orriols del restaurant la Llesca de Puigcerdà, un dels establiments emblemàtics per a l’esmorzar i àpats populars de la capital cerdana:«ja no hem d’estar fent de policia vigilant els uns i els altres. Nosaltres ens guanyem la vida fent cafès, no fent de policia». El responsable de la Llesca exposa que haver de controlar o fer veure que es vigilava els clients per si portaven la mascareta o no era una funció contradictòria amb la prestació d’un servei de restauració proper i amigable. En aquesta mateixa línia, l’obligatorietat, més dura al principi de la pandèmia, de portar el «murrió», com defineixen molts clients en to sarcàstic la peça de roba, establia als menjadors i bars un ambient enrarit de desconfiança mútua perquè ningú no es veia realment les cares, i això no és un entorn agradable per prendre quelcom o menjar. En aquest sentit, Orriols ha remarcat que «hi hem guanyat en llibertat; aquell que se la vol posar se la posa i el que no, no i per tant no cal estar pendent uns dels altres... a més, ara ens veiem les cares, que també és una alegria». Als restaurants de Puigcerdà i la Cerdanya hi havia aquest dimecres clients i treballadors que encara portaven la mascareta, però ja a títol voluntari en funció amb la manera de percebre la pandèmia.

Per un altre costat, la supressió de la mascareta ha fet més còmode la feina dels professionals. Cuinar, servir, apuntar comandes, rentar amb aigua calenta o endreçar les taules han estat tasques més feixugues durant la pandèmia per culpa de la menor visibilitat, en major grau amb l’ús d’ulleres, i la impersonalitat de l’expressió facial. Amb tot, la crisi sanitària també deixarà costums per sempre. Orriols ha explicat que la mascareta es mantindrà amb tota probabilitat entre aquelles persones que percebin que tenen alguna afectació de salut: «vèiem els asiàtics que se la posaven i ara ho farem nosaltres en la mesura justa.