L’Ajuntament de Llívia i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica han renovat el conveni de col·laboració que permetrà continuar els treballs d’excavacions al Fòrum romà en una etapa que ha de suposar la plena consolidació del jaciment com un dels més importants del país i l’únic del Pirineu. Això ha de ser així perquè, segons han anunciat aquest dimecres els responsables municipals i els tècnics en el projecte arqueològic, el consistori ha aconseguit finalment retirar les canonades i fils de les xarxes de gas i electricitat que creuaven el jaciment.

Amb el terreny lliure de les canonades, els arqueòlegs i historiadors podran treballar amb plena llibertat per anar analitzant les diferents capes de restes i, alhora, anar donant una visibilitat global a tot el conjunt que el farà més comprensible. Així ho han afirmat el director del programa Lulia Líbica, Josep Guitart, i el director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Josep Maria Palet, en el transcurs d’un acte en el qual també han presentat un nou audiovisual que explicarà als visitants de Llívia la importància del Fòrum. El vídeo, de tres minuts, servirà per promocionar a través de les xarxes i el mateix Museu Municipal, un Fòrum que passa per ser un dels més importants del país amb el d’Empúries. La nova campanya d’excavacions es farà en dues fases el mes de maig i després de l’estiu. El Fòrum de Llívia va ser construït l’any 13 abans de Crist i es va utilitzar, amb diferents usos, fins l’època visigòtica.