L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha confirmat que en els pròxims dies presentarà la dimissió. Porta ha argumentat en unes declaracions que no han estat enregistrades que se sent gran i cansat. En aquesta línia, Porta ha afirmat que la denúncia de SOS Pirineus sobre la suposada construcció d'una casa en terrenys no urbanitzables aprofitant una antiga barraca d'eines per part del seu fill i també regidor, Joan Porta, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Bellver ha afirmat que renunciarà al càrrec. Porta s'ha negat a donar més detalls de la decisió. Posteriorment a les declaracions, l'Ajuntament ha penjat una carta de comiat tant d'ell com del seu fill, Joan Porta.

En la carta, l'alcalde ha argumentat que "Són masses les pressions que estem rebent d'una oposició deslleial falsa i preocupada únicament per la desqualificació constant cap a l'equip de govern i bàsicament cap a la meva persona a les xarxes socials. M'estic referint a la construcció que hem dut al terme d'Ordèn i que està totalment emparada en la legalitat. Totes les obres executades disposen de llicència. I, en aquests moments es tracta d'un cobert agrícola, sense electricitat, ni aigua, ni cuina i bany. Paral·lelament, s'ha sol·licitat la seva inclusió el catàleg de masies i cases rurals, ja que disposem de documentació que així ho acredita. Porta hi afegeix que "Nosaltres hem actuat sempre de forma legal i transparent com demostren tots els informes adjuntats a l'expedient públic que hi ha a l'Ajuntament. La pressió que s'ha dut a terme cap a nosaltres i cap a treballadors de l'Ajuntament no se la mereix cap representant escollit democràticament sigui del partit polític que sigui. Per això cal dir prou. L'alcalde lamenta que "El que no s'ha guanyat a les urnes s'ha acabat guanyant amb les constants desqualificacions i mentides. Agraïm el gran suport rebut tant de la gent de Bellver com els treballadors de l'Ajuntament que estat molt reconfortant. Moltes gràcies per tots aquests anys d'haver-nos donat la vostra confiança i rebeu una cordial salutació Fonts de l'Ajuntament han confirmat la decisió i han apuntat que l'alcalde també ho hauria comunicat als seus regidors. Porta va entrar a l'alcaldia de Bellver l'any 2007 per ERC. En el seu segon mandat ja ho va fer pel partit Endavant Cerdanya, formació creada a partir d'una escissió d'ERC. Ha estat al capdavant del segon municipi de la Cerdanya en quatre mandats. La recent denúncia pública per part de la plataforma ecologista SOS Pirineus que l'Ajuntament havia inclòs en el nou catàleg de masies del poble una casa construïda pel seu fill i també regidor, Joan Porta, a la finca de Ca l'Alay sota l'argument que s'ha aixecat sobre les runes d'una suposada masia ha comportat finalment el relleu del batlle. La casa ocupa un terreny a la carena que domina Bellver des del poble d'Ordèn, a l'accés de Talltendre. La plataforma SOS Pirineus ha portat el cas al Síndic de Greuges, el qual ja ha iniciat els tràmits de recollida d'informació per esbrinar la legalitat de l'operació.