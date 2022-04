Puigcerdà i la Cerdanya recuperen avui el programa tradicional de Sant Jordi. Com és habitual la capital concentrarà l’ambientació més gran amb un recinte firal de 28 parades de roses i llibres que ocuparà el Passeig 10 d’Abril i la plaça de Santa Maria.

La plaça Santa Maria quedarà dedicada als professionals dels llibres i les roses de la vila, mentre que les entitats es disposaran al passeig. La plantada de parades es farà a dos quarts de nou i s’hi estaran fins les vuit del vespre. En paral·lel, l’associació Cerdanya Musical representarà el musical de petit format «La llegenda de la rosa i el drac» , una composició amb lletra i música d’Arnau Tordera i del grup Obeses. D’aquesta obra s’en faran tres representacions a la plaça Santa Maria a les cinc i a les sis de la tarda i al teatre del Casino Ceretà a dos quarts de deu del vespre en el marc de l’acte de lliurament de guardons del Premi Literari Vila de Puigcerdà i del concurs fotogràfic Imatges de Puigcerdà. La entrada a les tres representacions és gratuïta. El grup Jove i Júnior de l’escola Dansart Cerdanya també oferirà un espectacle de dansa a la una del migdia a la plaça dels Herois. Igualment, a partir de les cinc al Passeig s’oferirà una tarda infantil amb jocs i una xocolatada.

Els llibreters s’han mostrat convençuts que la jornada tornarà a enfilar les xifres de vendes amb especial protagonisme per les obres locals perquè la festa, fora ja de Setmana Santa, es preveu sense turisme. La llibretera de Puigcerdà Lourdes Viladesau ha explicat que les vendes ja van començar a repuntar fa uns mesos i que, per tant, el gremi espera que aquest sigui un Sant Jordi bo en quant a negoci. Viladesau coincideix que amb tota probabilitat serà un Sant Jordi a la Cerdanya molt més local perquè tradicionalment els caps de setmana anteriors i posteriors a puntes turístiques són de baixa afluència de visitants. Pel que fa els llibres de temàtica local, La llibretera ha apuntat que no és un any de grans novetats però si ha considerat que segurament tindran bona sortida alguns dels llibres que s'han presentat en els últims mesos o fins i tot l'any passat.

Per la seva banda el llibreter Jaume Vega de la llibreria Màgia de tinta de Puigcerdà ha explicat que també ha notat en els últims dies una major afluència d'aficionats a la lectura que entra a l'establiment a preguntar per recomanacions. Vega, que regenta un establiment especialitzat en la ficció i la fantasia, ha apuntat que un dels llibres que pot tenir èxit aquest Sant Jordi és 'Roma soc jo' de Santiago Postiguillo perquè "li han fet una campanya publicitària molt bona"

Així, entre els llibres que es preveu de major sortida hi ha ‘Les marededeus perdudes de Cerdanya’, d’Andreu Fité, ‘El minyó de Montellà’ i ‘Cerdanya en família’ de Manel Figuera, la guia d’ocells de Cerdanya d’Edicions Salòria, el d’Alfons Brosel ‘Pirineu per a grans i petits’ o ‘El vell hivernàs’ del bellverenc Ventura Altarriba.