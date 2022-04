El fill de l’alcalde i alhora regidor de Cultura i Joventut de Bellver dimissionari, Joan Porta, s’ha mostrat confiat que les al·legacions de SOS Pirineus i la denúncia al Síndic de Greuges per la casa que ha construït acabarà en no-res. Porta ha afirmat que «tinc la consciència molt tranquil·la» i ha reiterat que la construcció aixecada presumptament de manera irregular no es tracta d’una casa, sinó d’un cobert agrícola.

Joan Porta, que per mitjà de l’alcalde va anunciar dijous que en els pròxims dies presentarà la renúncia al càrrec, ha argumentat que «de moment el que ha fet SOS Pirineus tan sols és una al·legació, de manera que no és una denúncia. Després el Síndic, Urbanisme i les persones responsables ja diran si és correcte o no és correcte, però és una al·legació com la que es pot interposar a qualsevol cosa». L’encara regidor ha apuntat sobre els moviments de la plataforma ecologista que «ells consideren que és un habitatge i ja està, és totalment respectable, nosaltres aportarem la nostra documentació i ja hi haurà una persona responsable que decidirà si és correcte o no». Pel que fa a la suposada existència d’una masia a l’indret on ha fet la construcció, Joan Porta ha explicat «és un cobert agrícola, no és una casa, i legalment podria fer fins a 5.000 metres quadrats legalment, un cobert agrícola pot ser tan gran com necessiti; no hi tinc llum, ni lavabo ni cuina ni aigua, com pot ser una casa sense tot això? És un cobert agrícola». Pel que fa a la renúncia del seu pare i alcalde, el regidor ha considerat que «és una pena i una demostració que la mala llet de certes persones poden trastocar la democràcia en un poble». Porta ha afirmat que «tant jo com el meu pare tenim la consciència molt tranquil·la».

En espera de l’equip de govern

Una vegada anunciada la renúncia per part dels dos càrrecs públics, l’Ajuntament de Bellver obre un temps d’espera per tal que designi un relleu a l’alcaldia. En aquest sentit, des de l’equip de govern han apuntat que el nom sortirà del debat intern. Després d’això, l’haurà de ratificar el ple municipal.