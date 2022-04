El Museu Diocesà d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell han anunciat que «s’està tirant endavant un projecte per tal de definir una estratègia dirigida a enfortir el vincle entre la població local i la Catedral, en el marc de la Candidatura de Patrimoni Mundial». El projecte s’ha activat amb la realització d’una anàlisi prèvia per «conèixer quina és la situació de partida». Així, s’organitzaran quatre tallers participatius, o focus groups, que formaran l’estructura central de la següent fase, en la qual es realitzarà el disseny de l’estratègia, i en la que l’equip promotor vol convidar la ciutadania per comptar amb la seva veu, segons ha anunciat el Bisbat d’Urgell. Durant aquestes sessions s’explicarà i donarà a conèixer el projecte i «es vetllarà per fer aflorar opinions, interessos i inquietuds, que ajudin a definir quins aspectes cal tenir presents a l’hora d’enfortir aquest vincle».