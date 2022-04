Un informe de l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Puigcerdà evidencia un conjunt de mancances per part de la plantilla de personal del mateix consistori.

L’informe estableix situacions que pateixen els treballadors. Secretaria ha tramès l’informe al ple i l’oposició d’ERC l’ha recollit per denunciar-ne les principals mancances, entre les quals la falta d’instruments organitzatius bàsics per poder realitzar correctament les funcions de fe pública i assessorament legal per part de la Secretaria; inseguretat jurídica pel fet que la secretària ha de signar documentació oficial tramitada i supervisada per personal no funcionari o funcionari infraqualificat; escassetat de personal i personal qualificat, fet que provoca l’acumulació d’expedients a l’àrea de Secretaria, Contractació i Recursos Humans; i abús de la contractació de personal temporal sense la superació de proves selectives apropiades i convocatòries de places que queden desertes. L’informe també apunta, entre altres aspectes, que «fins al març del 2021, quan es va aprovar el primer pla de contractació, es van fer nombrosos contractes verbals amb proveïdors diversos, sense més documentació que les factures que arribaven a l’Ajuntament per al seu pagament», i que hi ha un nombre elevat de contractes caducats.

El portaveu d’ERC a l’oposició, Àngel Maurell, ha considerat que «és molt preocupant perquè dona la sensació que administrativament hi ha un gran desgavell i una pèssima gestió dels recursos humans». Per la seva banda, l’alcalde, Albert Piñeira, ha admès que «sí, tenim manca de mitjans a l’Ajuntament i per això s’estan incorporant nous tècnics; venim també d’uns anys que, pel marc normatiu, era molt difícil fer noves contractacions». L’alcalde ha anunciat que s’han creat tres noves places de tècnic d’administració general (TAG) en dret, economia i recursos humans, i ha assegurat que el Govern està intentant tirar endavant nous contractes a pesar que alguns «s’eternitizin» com el d’escombraries. Piñeira ha valorat satisfactòriament que Secretaria aporti l’anàlisi, així com propostes amb solucions.