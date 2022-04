L’Associació de Família de l’institut La Valira de la Seu d’Urgell, amb alumnes de l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana, ha organitzat un programa de cursos i tallers per als pròxims mesos. Es tracta de dos blocs de cursos intergeneracionals i per a joves d’entre quinze i divuit anys. En el primer bloc hi ha els cursos Cuina de supervivència per a joves i grans, que es farà el dia 6 de maig; Que no et venci la por. Tu tens el poder, que es farà entre el dia 4 i el 25 de maig; Jo em transformo, sobre decoració d’ungles, per al dia 13 de maig, i Promociona’t, sobre l’aplicació Instragram els dies 20 i 27 de maig. Pel que fa al curs per a joves, es tracta de formació sobre dinamització sociocultural. Es farà entre el 6 i el 17 de juny. Els cursos es faran al Casal Cívic en el marc del programa Empowering for Inclusion, en el qual participa l’institut La Valira de la Seu, el segon centre d’ensenyament secundari de la ciutat, juntament amb l’institut Joan Brudieu.