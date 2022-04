La Generalitat i el govern d'Aragó no han acostat posicions a la reunió que han mantingut a la seu del COE sobre la candidatura dels Jocs Olímpics. A la sortida de la reunió el conseller d'Esports del govern d'Aragó, Felipe Faci, ha assegurat que Aragó "no es mourà de les condicions que ha posat", que passen per un nou repartiment de les proves, mentre que la secretària general de Presidència de la Generalitat, Núria Cuenca, ha recordat que el Govern, el COE i Aragó ja tenen un acord tècnic tancat. Mentrestant, el govern espanyol intenta mantenir vives les converses. "No donem res per tancat ni per perdut" i "ens tornarem a trobar en les pròximes dies", ha dit el secretari general de Cultura i Esports del Ministeri, Víctor Francos.

És el resultat de la reunió de prop de dues hores que ha tingut lloc a Madrid convocada pel president del COE, Alejandro Banco, per provar de trobar una "solució definitiva" i tancar les discrepàncies suscitades per Aragó pel repartiment de les proves.

En declaracions als mitjans després de la trobada, Blanco ha admès que ara per ara "no hi ha acord" i s'ha mostrat esperançat que les parts acostaran posicions en futures reunions. En tot cas ha recordat que ja hi ha un acord tècnic i ha apel·lat al "respecte, entesa i diàleg" per trobar "el camí" que faci possible la candidatura.

El conseller d'Esports d'Aragó ha insistit que considera que la proposta tècnica acordada per totes les parts "no és equilibrada" perquè "no representa tot el Pirineu Aragonès" i per tant el seu govern "seguirà reclamant aquest equilibri". En tot cas s'ha mostrat disposat a assolir un acord "en les pròximes dates".

També en declaracions als mitjans, la secretària general de Presidència de la Generalitat ha afirmat que el Govern s'ha refermat en l'existència d'un acord tècnic i no està en disposició de reobrir les negociacions.

"Nosaltres ens mantenim en els acords que ja vam adoptar. Ja vam fer una negociació i la nostra voluntat és que la candidatura sigui la millor tècnicament, creiem que compleix aquestes condicions i ens mantindrem en això". Ara per ara, segons Cuenca, la solució passa perquè el COE i el govern d'Aragó es reuneixin per trobar una solució.

"Catalunya defensarà els acords de la comissió tècnica, tenim una consulta plantejada per a juliol i aquests són els acords que defensarem i traslladarem a la ciutadania", ha sentenciat abans de recordar que Aragó "ja va donar el seu vot favorable als acords de la comissió tècnica, i per tant haurà de ser Aragó" qui s'expressi ara.

La secretària de Presidència feia referència a l'acord tècnic signat per totes les parts –també pel govern d'Aragó- el passat 1 d'abril, segons el qual Catalunya acollirà les proves d'esquí alpí, descens i eslàlom (a La Molina-Mesella), snowboard i freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya a Boí Taüll, i l'hoquei gel a Barcelona.

L'acord situa a Aragó les modalitats de biatló i esquí de fons (Candanchú), patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga. Saragossa acolliria les de patinatge i el cúrling es faria a Jaca. Les altres modalitats, el bosbleigh, el luge, els salts i la combinada nòrdica es disputaran a una seu fora de l'Estat encara sense determinar.

Per contra, el govern aragonès rebutja l'acord assolit. Vol que Aragó i Catalunya es reparteixin l'esquí alpí, l'esquí de fons, l'esquí acrobàtic i l'snowboard segons la modalitat masculina o femenina, de manera que a un territori es facin les proves masculines, i a l'altra les femenines.

Mentrestant, tant el COE com el govern espanyol proven de mantenir viva la candidatura. El secretari d'Esport del Ministeri, Víctor Francos, ha afirmat que la trobada ha estat "cordial" i s'ha acordat "continuar amb les converses".

Segons Franco, a la reunió "s'ha parlat de tot" i un cop s'ha vist que hi ha "una situació de cordialitat" s'ha acordat "que ens tornarem a veure". "Ens hem compromès a tornar-nos a veure i refermant la voluntat de les quatre parts que hi hagi un acord", ha dit.

Ara per ara, però, l'única entesa que hi ha, segons Francos, és que cap de les parts "dona les converses per tancades".