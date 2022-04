Si bé la intenció dels dirigents de Masella era allargar la temporada fins al Primer de Maig, tal com acostumen a fer per tal de possibilitar una campanya el més extensa possible, la poca neu i la baixa qualitat del mantell blanc que quedava a l’estació en els últims dies els ha empès a finalitzar-la aquest diumenge. La cloenda de la campanya arriba paradoxalment amb les pistes plenes d’una neu nova que ha caigut en les últimes hores, la qual, però, és efímera tenint en compte les temperatures que assoleix la Cerdanya durant el dia.

Amb aquest final de campanya, Masella ha pogut oferir un total de 150 dies d’esquí, els quals se sumen a les 23 jornades d’esquí nocturn des del 26 de novembre en què va engegar els remuntadors. En aquests dies, l’estació ha rebut més de 400.000 esquiadors, una xifra que iguala la de la temporada 2017-2018. L’estació ha valorat com a «molt satisfactòria» la campanya gràcies als cinc mesos de baixades. Per celebrar l’última jornada, els posseïdors de l’abonament de temporada van poder regalar un abonament de dia al seu acompanyant. L’estació va fer una crida als més agosarats per esquiar aquest diumenge amb banyador. A falta de tancar les xifres de la campanya, Masella haurà assolit amb tota probabilitat un augment d’esquiadors per sobre del 10% respecte de les xifres prèvies a la pandèmia, ja que l’estació veïna de La Molina va tancar dilluns passat amb un increment del 9%. En aquest sentit, La Molina ha rebut aquest hivern 319.103 visitants, el 9% més respecte a la temporada del 2019-20, que fins que va haver de tancar havia estat excel·lent.