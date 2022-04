Les subvencions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori adreçades a la millora de la mobilitat a les comarques de muntanya i l'Aran triplicaran la xifra del 2021 enguany, amb una dotació de 9 milions d'euros. Aquestes van encaminades en quatre eixos, dos dels quals s'incorporen per primer cop. Així, una d'elles té a veure amb el manteniment de la xarxa de senders, per la qual s'hi ha previst 600.000 euros, i una altra és un ajut extraordinari de 2 milions que permetrà dotar als consells comarcals d'equip tècnic i maquinària per netejar camins. Mentre, es manté la línia de millora de la xarxa de camins que, amb una dotació de 6 milions, i la de neteja de vies municipals, amb 350.000 euros.

El secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Isidre Gavín, ha explicat que aquests paquets d'ajudes estan destinats a la "mobilitat de curta distància" i ha destacat el fet que enguany s'hagi triplicat el pressupost en relació a 2021. A més, ha detallat que el manteniment d'aquests camins i senders és també una "palanca d'activitat econòmica" per aquestes comarques de muntanya, que a banda de les de l'Alt Pirineu i Aran inclouen el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa.

Millorar connexions

Per la seva banda, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro, ha destacat que la inversió de Vicepresidència en la millora de la xarxa veïnal i rural de camins s'incrementa enguany en un 140% respecte al 2021, tenint en compte, ha dit, que "és una qüestió important pels consells comarcals". D'aquesta manera, ha explicat es recuperen recursos que en anys anteriors s'havien vist reduïts. Pel que fa a la línia d'ajuts per a la neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per nevades, aquesta sortirà en un més amb un increment de 50.000 euros tot i que enguany han caigut menys precipitacions.

Fierro ha anunciat que durant la pròxima tardor sortirà la nova subvenció destinada al manteniment de senders, per finançar actuacions dutes a terme aquest any. A més, ha detallat que s'intentarà invertir més recursos econòmics en pròximes convocatòries. Pel que fa al nou ajut extraordinari en espècies per als camins rurals municipals, aquest tindrà un caràcter puntual tenint en compte que la inversió feta en maquinària servirà per diversos anys.

Els beneficiaris d'aquests programes d'ajuts seran els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d'Aran, excepte en el cas dels ajuts per a la neteja de neu, que s'adrecen als ajuntaments que no tinguin delegada aquesta tasca en l'administració comarcal. La voluntat és garantir el bon estat de la xarxa de comunicacions pirinenca i potenciar l'atractiu turístic dels senders com a eines per a garantir l'equitat territorial i per a la millora de les condicions de vida dels veïns i d'aquestes comarques, ajudant així a fixar població i evitar el despoblament.