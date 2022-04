La Generalitat ha presentat aquest dimarts a la Seu una partida pressupostària de nou milions d’euros a les nou comarques de muntanya i l’Aran que es destinaran aquest any 2022 a la millora de les carreteres internes, la xarxa de camins i els senders.

La partida triplica la invertida l’any passat amb l’objectiu de «garantir el bon estat de la xarxa de comunicacions pirinenca i potenciar l’atractiu turístic dels senders, com a eines per a garantir l’equitat territorial i per a la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament», segons ha explicat en la presentació el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, en un acte en el qual ha estat acompanyat del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro, el delegat de Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, i el director de l’Intitut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta. La inversió beneficiarà a les comarques de l’Alt Pirineu i, també, a les del Prepirineu que inclou la llei de Muntanya, en la qual hi ha el Berguedà i el Solsonès de la Catalunya Central. Dels nou milions, sis es destinaran a la millora de la xarxa veïnal i rural de camins a través dels consells comarcals. Igualment inclou una partida de 350.000 euros en ajudes per a la neteja de la neu i una línia nova de subvencions de 600.000 euros per al manteniment de senders, els quals són una plataforma de dinamització de l’economica local, segons va remarcar Gavín.

Pel que fa al repartiment comarcal de les ajudes per la millora i manteniment dels camins rurals, l’Alt Urgell rebrà 866.000 euros; la Cerdanya 489.000 euros;el Solsonès, 767.000 i el Berguedà 616.000. Segons van coincidir Gavín i Fierro, l’increment del pressupost d’aquesta línia de subvenció permetrà assumir la totalitat de les demandes del territori.

Maquinària nova

El presspost d’aquet any per a les comarques de muntanyatambé inclou una partida de dos milions d’euros per a la compra d’equipament tècnic per al manteniment de camins, entre els quals també s’hi inclourà complements de braç, desbrossador i pala de neu, segons ha detallat el departament de la Presidència.

Jesús Fierro ha argumentat que «les comunicacions són i seran un element estratègic per al manteniment de la població i el desenvolupament d’activitats a les comarques de muntanya;l’existència d’una bona comunicació interna és essencial en un territori que es caracteritza per petits nuclis dispersos i unes condicions orogràfiques i climàtiques gens fàcils».

En el paquet de nou comaques que inclou la llei de muntanya i que no són de l’Alt Pirineu també s’hi te en compte el Ripollès i la Garrotxa.