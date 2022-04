L’esquí de fons ha tancat el balanç de la temporada 2021-2022 amb bones xifres d’esquiadors i visitants i aferrant-se, principalment, a una dada que esperança el sector pel que apunta de possible augment d’aficionats a aquesta modalitat: un increment del 22% en la venda de forfets de dia. Els forfets de dia els compren de manera majoritària visitants que decideixen fer el primer tast de nòrdic i són potencials nous aficionats.

El nombre total de forfets venuts aquesta temporada per les set estacions de Tot Nòrdic ha estat de 67.120, la qual inclou passes d’esquí, raquetes i un percentatge petit d’altres activitats com ara skijoring, esquí de muntanya o trineus. La xifra suposa un increment del 2% respecte la temporada 19/20, la última que el sector considera vàlida com a referència de negoci a causa de la pandèmia. Responsables de Tot Nòrdic han valorat que «estem en la mitjana de les bones temporades, oscil·lant entre els 65.000 usuaris i la xifra record de la temporada 17/18 que vam assolir mes de 75.000 usuaris». Pel que fa a la venda del forfet de temporada, s’ha pràcticament igualat a la del curs 19/20 perquè si bé s’ha produït un descens del 5%, des de Tot Nòrdic han apuntat que «cal recordar que durant el desembre i començament de gener vam patir encara un període de incertesa pel que fa a la pandèmia». Les estacions han obert una mitjana de 92 dies, la qual cosa suposa el 28% més que els 72 dies de la mitjana de la última dècada.