Les entitats adherides al manifest impulsat per Acció pel Clima per una Cerdanya més sostenible mediambiental i econòmicament han anunciat la celebració d’un acte públic per presentar i iniciar els treballs del programa Confluència per una Cerdanya Sostenible. L’acte es farà el dia 21 de maig al matí a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà. Des de l’entitat Acció pel Clima han apuntat que el programa «volem que sigui una iniciativa coorganitzada per totes les entitats i plataformes existents a Cerdanya o fins i tot de fora, però que hi tinguin relació». L’acte del dia 21 consistirà en la lectura i signatura del decàleg, la posada en marxa dels grups de treball nascuts al si de la Convenció i el debat sobre la documentació que es presentarà per part del públic assistent. Un total de catorze entitats ecologistes, culturals i de dinamització popular de la Cerdanya s’han adherit ja al manifest.