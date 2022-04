El camí de la Vinyola que comunica Puigcerdà i la Tor de Querol ha estat reobert aquesta setmana i els vehicles hi han tornat a passar per fer més curt el trajecte entre la capital cerdana i la vall del Querol i l’eix europeu E-9. Amb tot, la reobertura no és oficial i l’Ajuntament de la Tor està en espera que el nou govern de l’Estat francès prengui una decisió sobre els passos fronterers secundaris.

El gener de l’any passat l’Estat francès va decidir tancar els passos fronterers secundaris sota els arguments de la seguretat sanitària per la pandèmia, seguretat antiterrorista i control d’immigració. A final de l’any passat va anunciar la pròrroga dels talls fins al 30 d’abril d’aquest any, és a dir aquest dissabte. A la Cerdanya la mesura afecta el camí de la Vinyola i el camí entre Age i Palau. Esperant aquesta data, el camí de la Vinyola ha aparegut reobert amb una de les peces de formigó apartada a un costat de la carretera, la qual cosa ha fet pensar als veïns i conductors en la recuperació definitiva del vial. Però des de l’Ajuntament de la Tor han avisat que es tracta d’una reobertura no oficial feta molt probablement per algun particular, i que quan sigui definitiva es retiraran tots els blocs de formigó. Sobre aquesta mesura, els ajuntaments de la Tor i Palau també estan esperant que el nou Govern de l’estat, que torna a liderar Emmanuel Macron, confirmi l’anunci de l’any passat de reobrir els passos aquest cap de setmana. Tant Puigcerdà com l’Estat espanyol així ho han sol·licitat.