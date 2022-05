Bellver de Cerdanya ofereix una nova oferta cultural i turística. L’Ajuntament, el Consell Comarcal i el Parc Natural del Cadí Moixeró s’han coordinat per crear a la seu del Parc de Talló una mostra estable sobre el mateix municipi de Bellver. Es tracta de la primera exposició que explica al públic les característiques socials, geològiques i històriques de la capital de la Batllia.

L’exposició es diu Bellovidere i explica en dues plantes de la seu del parc de Talló què és i què ha estat històricament Bellver i els seus vint-i-un pobles. Bellovidere ha estat possible pel finançament d’un fons europeu de desenvolupament regional que ha coordinat el Consell Comarcal de Cerdanya, ha estat executat pels tècnics Jordi Padró i Marc Bernadas. Segons ha explicat Padró, el mateix nom de Bellovidere apunta al contingut de l’exposició, en el sentit que el nom és l’arrel mateixa del topònim Bellver i, alhora, proposa «una mirada al territori». La mostra la formen dues parts, amb una primera dedicada a la personalitat, història, llegendes i productes de la terra dels 21 pobles que formen el municipi, i una segona anomenada De Bellver a la Serra, que reivindica el poble com la porta nord al parc natural. En aquest espai s’explica els tres tipus de paisatge que hi ha a l’entorn natural de Bellver i el mateix Parc Natural del Cadí-Moixeró des de la ribera del Segre fins als cims. En aquest apartat també s’hi han inclòs els principals itineraris que s’hi poden fer, així com material trobat al jaciment iber del Tossal de Baltarga.

L’exposició inclou documents gràfics i audiovisuals així com testimonis de veïns que expliquen la seva experiència a través d’un espai museogràfic dividit en dues plantes i, alhora, en diversos racons temàtics. Així, per exemple, la mostra inclou una secció en la qual els visitants poden conèixer els pobles disseminats pel terme municipal de Bellver obrint espiells de portes antigues. A la planta de baix, la mostra també ofereix una visió general de la Batllia i el seu entorn natural a través d’una gran maqueta, així com un fil històric a través del qual es pot resseguir els principals fets històrics del poble i la Batllia. Bellovidere és una proposta de caràcter estable per a la seu nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró.