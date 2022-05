El Grup de Recerca de Cerdanya ha convocat la cinquena edició de les Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya per al dissabte 15 d’octubre. Segons han explicat des de l’entitat, les Jornades «pretenen fomentar la recerca científica i crear un espai de trobada i intercanvi per a totes aquelles persones que fan investigació sobre la comarca». A fi i efecte de farcir-les de contingut, els organitzadors han fet una crida a la participació. Així doncs, des del GRC han apuntat que les Jornades «són obertes a treballs de qualsevol àmbit científic. Les propostes han de ser inèdites, han d’aportar substancial coneixement nou referent a la Cerdanya, entesa aquesta com un sol espai natural i històric».