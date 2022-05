El Govern de la Generalitat i els consells comarcals del Pirineu, entre els quals els de Cerdanya i l’Alt Urgell com a entorn especialment afectat, treballen en una ampliació de les subvencions al transport escolar per tal que inclogui també els alumnes de batxillerat i resta d’ensenyament no obligatori.

Aixi ho han avançat des del Consell Comarcal de Cerdanya, a la seu del qual, a Puigcerdà, s’han reunit aquesta setmana representants dels consells de l’Alt Pirineu i la Sindicatura d’Aran per abordar, entre d’altres la problemàtica dels alumnes que no tenen accés al transport escolar. En aquest sentit, des del Consell Comarcal han explicat que, en el transcurs de la reunió, «un dels afers que s’ha tractat novament és el del transport escolar i el seu copagament respecte el transport escolar no obligatori». Des del mateix Consell han remarcat que «fonts del departament d’Educació han transmès a les presidències dels consells comarcals que s’està treballant per solucionar aquesta qüestió que, de no solucionar-se, facilitaria el despoblament en aquest territori». L’actual normativa del Departament d’Educació estipula que, pel que fa als estudiants d’ensenyament no obligatori que, per tant, no tenen accés al transport subvencionat, han d’agafar el transport públic si hi ha una línia, en aquest cas de l’empresa Alsina Graells, que faci els mateixos horaris que l’escolar. Això encareix el transport dels alumnes d’1,5 a més de 7 euros.