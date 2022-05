El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha fixat el divendres 20 de maig com a "límit" per acordar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030, per la qual cosa assegura que en les properes setmanes se celebraran reunions entre COE, Govern, Generalitat i Govern aragonès.

En declaracions abans de participar en una sessió del Cercle d'Economia a Barcelona, ha advertit: "No podem passar del 20 d'aquest mes per tenir les coses definitivament determinades", en ser preguntat per un termini per acordar la candidatura.

Ha explicat que, un cop hi hagi acord, tindran un any per preparar tècnicament la candidatura: "Per a això necessitem molt temps", i ha concretat que estan pendents d'una visita tècnica del Comitè Olímpic Internacional (COI), perquè vegi el que s'està planificant i escoltar les seves opinions.

Blanco ha confiat que arribaran a un punt de trobada perquè es tracta, al seu parer, d'un projecte molt important: "Al final, per moltes dificultats que hi hagi, trobarem la solució definitiva i en un període curt".

El president del COE ha concretat que estan tancant on se celebraran les proves, i després ja es negociarà sobre el nom de la candidatura i on se celebraran les cerimònies d'obertura i clausura.

Preguntat per si Barcelona hauria d'aparèixer al nom, ha insistit que s'ha de decidir amb totes les parts, però ha defensat que "seria impensable" que no estigués, encara que això no vol dir que només aparegui el nom de la capital catalana, ha matisat.

En ser preguntat per si el fet que no hi hagi un acord tancat sobre les seus contradiu la versió de la Generalitat, Blanco ha subratllat que estan en una negociació i la seva missió és que s'arribi a un acord entre les parts: "No contradic a cap dels actors".

"Tothom ha d'estar còmode. Si no ens posem d'acord no hi ha projecte", ha defensat Blanco, que ha confiat a arribar a un acord definitiu en un termini curt de temps.

Ja a la sessió, Blanco ha agraït a ERC, Junts i PSC que s'hagin posat "d'acord" per defensar l'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030.

Blanco, que ha parlat dels JJOO al costat del primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, i el professor de la URL Josep Miquel Piqué, ha qualificat d'"impressionant" l'actitud del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha apostat decididament, segons Blanco, pels JJ.OO., i també ha esmentat a l'actual secretari general de Junts, Jordi Sànchez, així com al primer secretari del PSC, Salvador Illa, i ha posat en valor que els tres partits polítics amb més representació a Catalunya vagin de la mà.

Blanco ha sostingut que estan duent a terme el "gran debat" d'on se celebraran les proves, i ha augurat que en pocs dies haurà acabat i hi haurà un acord sobre aquest tema entre les quatre parts --COE, Govern, Generalitat i Govern aragonès--.

"Sabem que tindrem candidatures importants en contra nostra", ha reconegut Blanco, que ha defensat que la candidatura es basa en els conceptes de regeneració del territori i tenir un projecte per revitalitzar la muntanya.

Inversions raonables

El president del COE ha assegurat que el fet d'adaptar els jocs al territori i no a l'inrevés permetrà fer "inversions més raonades", ja que una part de les proves es portaran a altres països.

També ha defensat que un dels beneficis del projecte és que és unificador, un "projecte de progrés" que permet la promoció i desenvolupament del territori, crear ocupació i millorar les infraestructures de transport i comunicacions de l'entorn que envolta el desenvolupament de la competició.

A més, considera que el que dóna força al projecte "són els valors", després del que ha afirmat que és conscient de les diferències polítiques, però ha subratllat que aquesta candidatura ha començat per una embranzida començant per la societat i acabant pels representants polítics.

Jaume Collboni ha reivindicat el paper que creu que ha de tenir Barcelona en els Jocs Olímpics, que és el de "donar l'impuls final a l'èxit de la candidatura, donant-li el protagonisme que li correspon".

"Nosaltres hem tingut una posició molt prudent de la ciutat en honor de facilitar la candidatura, però que Barcelona hagi estat prudent en la seva posició no vol dir que renunciem a la il·lusió de donar als jocs el nostre nom", ha afirmat.