La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha destacat que més enllà de les consultes convocades el 24 de juliol a l'Alt Pirineu i Aran i a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès per saber si avalen l'organització d'uns Jocs Olímpics d'hivern al 2030, hi haurà "més oportunitats de participació" en el cas que l'opció del 'sí' sigui la guanyadora. Així ho ha dit després de participar aquest dimecres a la reunió de la Taula estratègica de les estacions de muntanya, celebrada a la Seu d'Urgell i on membres de la Plataforma Stop JJOO s'hi han concentrat i han explicat que ja hi ha més d'una quinzena d'autobusos organitzats arreu del país per portar assistents a la mobilització que faran el 15 de maig a Puigcerdà.

Alsina ha afirmat que la voluntat és "aprofitar tota la intel·ligència col·lectiva del territori" i que tant els municipis com les entitats i persones a títol individual puguin aportar idees al projecte olímpic. Respecte a la participació a la reunió de la Taula, ha volgut posar en valor la importància que tenen els seus integrants –alcaldes, presidents comarcals, representants d'estacions d'esquí i de federacions esportives, entre d'altres- de cara a col·laborar en la confecció de la candidatura i fer que "avanci".

La consellera ha explicat que a finals d'aquest mes es publicaran els decrets de convocatòria, de les consultes on hi figuraran tots els detalls de funcionament, i que a partir d'aquell moment s'activarà la campanya informativa del Govern i la que facin els partits i entitats a favor o en contra del projecte. En aquest sentit, ha assegurat que intentaran "maximitzar" la participació, però que els resultats es comptabilitzaran sense posar-hi "un llindar mínim" i es prendran, a efectes pràctics, com a "vinculants políticament" pel Govern.

Per la seva banda, la coordinadora del projecte de Jocs Olímpics d'hivern 2030 del Departament de Presidència, Mònica Bosch, ha insistit en què donen per "tancat" i per "bo" l'acord assolit en les comissions tècniques del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i que cal poder "avançar" en aquest projecte per poder "donar la informació necessària" en el moment de la consulta. En aquest sentit, ha deixat clar que la postura de Catalunya és la de refermar-se en aquest pacte i que no es contemplen ni estan oberts a "nous escenaris". Finalment ha detallat que la idea és anar compartint la informació amb el territori a mesura que es vagi "concretant" en el projecte.

Mentre, el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha dit que de la reunió de la Taula de les estacions de muntanya ha sortit un posicionament "claríssim" a favor dels JJOO. Així, ha explicat que 40 assistents a la trobada han expressat que avalen el projecte i representants de cinc ajuntaments de municipis petits de la Cerdanya han optar per no posicionar-se perquè, segons ha detallat, tenen un acord intern que diu que ho faran quan tinguin "tota la informació disponible". D'aquesta manera, Gavín s'ha mostrat satisfet pel fet que no s'ha produït "cap posicionament en contra".

Stop JJOO veu la mobilització del 15 de maig com una "demostració de força"

D'altra banda, prop d'una desena de membres de la Plataforma Stop JJOO s'han concentrat a l'exterior de l'edifici on s'ha dut a terme la reunió de la Taula, al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Un dels portaveus de l'entitat, Pau Lozano, ha explicat que ho han fet per demanar un cop més que es derogui el projecte i que es facin públics tots els informes, pressupostos i la inversió pública que s'està gastant i la que es preveu vinculada a la candidatura. També ha assegurat que la manifestació prevista pel 15 de maig a Puigcerdà serà una "mobilització de país" i una "demostració de força" de la població contrària al projecte.

Lozano ha afirmat que des de la plataforma tenen la percepció que cada cop compten amb més suports i que han vist com gent que abans no es posicionava al respecte ara fan el pas per oposar-se. En aquest sentit, ha dit que el manifest de l'entitat ja l'han avalat més de 10.000 persones i que creu els motius de rebuig de la població tenen a veure amb la "manca de transparència, de projecte i de definició". També ha detallat que la cançó en contra de la candidatura, en la qual hi participen més d'una quinzena de músics d'arreu de Catalunya, està sent tot un "èxit".

Les estacions de nòrdic demanaran un ajut d'1,6 milions als Next Generation

Finalment, a l'assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic s'ha aprovat demanar un ajut d'1,6 milions d'euros als fons europeus Next Generation per dur a terme diverses actuacions de digitalització, eficiència energètica i competitivitat a les estacions, fet que servirà per "posar-se al dia" segons ha expressat el president de la Mancomunitat i alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana.

Per la seva banda, la tècnica d'aquesta entitat, Imma Obiols, ha valorat positivament el projecte de JJOO tot i que les estacions de nòrdic catalanes no hi puguin participar directament a les proves olímpiques. Així, ho veu com una oportunitat de promoció per sumar nous practicants d'esquí de fons i creu que es guanyarà perquè les instal·lacions serviran per fer entrenaments i es potenciarà el Centre de Tecnificació d'aquesta modalitat d'esquí que hi ha a la Seu d'Urgell.