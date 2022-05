El programa 'Rutes a peu per l'Alt Urgell', que obre inscripcions aquest divendres, incorporarà per primer cop una sortida apta per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de la proposta 'Les muralles de la Seu Medieval', de caire històric i que recorre una distància d'un quilòmetre pels carrers de la Seu d'Urgell. El cicle arriba enguany a la 18a edició i programa un total de 21 sortides entre aquest diumenge i fins el 20 de novembre. L'organització ha decidit que aquestes passin a ser de pagament pels majors de 12 anys, amb un preu de 2 euros, amb la voluntat de posar-les més en valor i poder controlar millor els grups, tot minimitzant així la possibilitat que hi hagi inscrits que després acabin absentant-se el dia de la ruta.

El vicepresident de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Sergi Parramon, ha explicat que l'única iniciativa duta a terme fins ara per a persones amb mobilitat reduïda en l'àmbit de les rutes va ser la que va coincidir amb la inauguració de l'itinerari adaptat a l'entorn de Sant Joan de l'Erm i que, per tant, les dues sortides programades d'enguany –el 28 de juliol i el 8 d'octubre- seran les primeres on s'oferirà un circuit complert. Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Mireia Font, ha destacat que la proposta d'enguany està basada en itineraris més "assequibles", per tal d'aconseguir sumar un públic més divers. Tots dos han coincidit també en la importància que té el programa tant pels residents com pels visitants, ja que han incidit en què aquesta proposta suposa cada cop més un element "d'atracció turística". Pel que fa al preu, han explicat que és un tema que es venia plantejant en els darrers anys, tenint en compte que aquest inclou una assegurança als inscrits i que les places són limitades. Pel que fa a les propostes, n'hi ha de dedicades a descobrir les plantes medicinals de les trementinaires, l'entorn geològic de Coll de Creus, els rapinyaires de la vall de Cabó, el dolmen de Bescaran o els ocells de Civís, entre d'altres. L'objectiu de les rutes és el de de donar a conèixer el patrimoni natural, cultural i històric de la comarca. De les 21 propostes, quatre s'emmarquen en el II Festival de Senderisme Camina Pirineus, que es durà a terme del 17 al 19 de juny i tindran un cost de 10 euros. El projecte està impulsat i coordinat per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb la col·laboració del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el del Cadí-Moixeró, l'Espai Ermengol i els ajuntaments d'Oliana, Organyà, Estamariu i Josa i Tuixén.