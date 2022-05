Un acord amb la Universitat de València permetrà a l’Ajuntament de Llívia analitzar els elements antics del Museu de la Farmàcia Esteva, que passa per ser una de les més antigues d’Europa, amb tècniques digitals, de raigs X, 3D així com anàlisis fisioquímics. L’acord s’emmarca en un projecte europeu de digitalització i museïtzació de les farmàcies històriques que lidera la Universitat de València i la ruta Aromas Itinerarium Salutis.

La utilització de les noves eines digitals i científiques en l’anàlisi dels elements patrimonials de la Farmàcia Esteva han des servir, segons han explicat des de l’Ajuntament de Llívia, per obrir una nova museografia tant digital com presencial a partir de l’obtenció de nova informació. La col·laboració amb la Universitat de València ha propiciat la celebració, aquest pròxim dissabte dia sis de maig, d’una jornada de debat i presentació del projecte. En aquest sentit, segons ha explicat el director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, «es farà una jornada de portes obertes durant tot el dia, on els ciutadans podran visitar el museu i es trobaran els tècnics de la Universitat de València duent a terme les seves tasques digitals i de presa de mostres per investigar el patrimoni farmacèutic. I, dins d'aquesta jornada hi haurà, també, diverses xerrades i col·loquis on els especialistes explicaran els camps que treballen. En totes aquestes situacions, els visitants podran interactuar amb els tècnics». Pel que fa la repercussió que tindrà el projecte en el futur de la Farmàcia i el seu procés de renovació, el director del Museu ha argumentat que «la pensem en clau d'un patrimoni del segle XXI: digital, participativa i que promou la salut; que no només s'enfoca als objectes artístics, sinó, també a tot el coneixement immaterial al voltant del medicament i el patrimoni bibliogràfic, el qual ha estat habitualment marginat, i el qual interpel·la el visitant i el fa reflexionar sobre la seva salut». Les jornades començaran a les nou del matí amb les portes obertes. Al migdia i a la tarda es faran dos col·loquis sobre investigació científica i la ruta Aromas Itinerarium Salutis.