SOS Pirineus denunciarà a la Fiscalia la construcció d'un xalet del fill de l'alcalde de Bellver de Cerdanya prop de les mines de l'Alay a Ordèn, segons el criteri de l'entitat en sòl no urbanitzable. L'entitat també ha fet arribar la documentació al Síndic de Greuges. A banda de la construcció de l'immoble, l'agrupació té constància d'altres "irregularitats", com ara la compra de terrenys no urbanitzables que l'Ajuntament hauria fet a la mateixa zona. "La informació recollida és indicativa de l'existència d'una possible operació vinculada al POUM de Bellver", afirma l'entitat. L'aprovació definitiva d'aquest pla urbanístic, que ha de fer la Comissió d'Urbanisme de l'Alt Pirineu i Aran, està "actualment suspesa".

Cal recordar que a finals d'abril l'alcalde de Bellver, Francesc Xavier Porta, va comunicar per carta als veïns del poble que en breu deixaria l'alcaldia. La dimissió s'atribueix a la polèmica per la construcció de la masia d'un dels seus fills, també regidor. SOS Pirineus qüestiona l'edificació que s'ha construït sobre d'una altra en runes en un terreny rústic. L'entitat va presentar al·legació al consistori per demanar la paralització de la modificació del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, on es volia incloure aquesta construcció. El ple del 3 de maig va debatre la modificació del catàleg i, segons l'entitat, va desestimar la seva al·legació.