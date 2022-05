L’Ajuntament de Puigcerdà renovarà aquest any l’avinguda Pirineus per tal de convertir el vial en, efectivament, una avinguda, i així dignificar la seva actual configuració com a carrer estret pel passeig, amb dos carrils de circulació i el ferm malmès. El projecte de reforma de l’avinguda, un dels eixos troncals per al trànsit del barri de l’Estació de la capital cerdana, preveu un disseny amb voreres noves i arbrat als dos costats del carrer.

El replantejament de l’avinguda Pirineus també preveu la supressió d’alguna de les places actuals d’aparcament per donar una millor cabuda a les terrasses dels establiments de restauració que s’han obert al vial els últims anys. En paral·lel, l’equip de govern ha previst crear noves places d’aparcament a la zona. L’avinguda Pirineus, situat a la part baixa del turó de Puigcerdà, a l’accés al nucli urbà, és un dels que més circulació suporta perquè connecta l’entrada de l’avinguda Catalunya amb l’estació de Renfe, el polígon industrial de l’Estació, la ronda dels Torreons, així com als ascensors que donen accés per a vianants al Centre Històric. Igualment, els últims anys l’avinguda Pirineus ha guanyat en ambient comercial i d’oci amb nous comerços i restaurants. L’equip de govern ha situat l’inici de les obres durant el segon semestre de l’any i li ha assignat un pressupost d’uns 150.000 euros. La nova configuració donarà continuïtat urbanística a la plaça de l’Estació i la ronda dels Torreons.