L’Oficina Antifrau de Catalunya, ens depenent del Parlament, ha enviat una notificació a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya perquè considera que el consistori va cometre irregularitats en la concessió per les obres de construcció del nou dipòsit municipal. L’Oficina Antifrau també alerta que l’Ajuntament de Bellver ha fet cas omís en nombroses ocasions a les seves demandes d’informació, per la qual cosa situa el consistori bellverenc entre els que menys coopera del país.

L’Oficina Antifrau ha enviat a l’Ajuntament una notificació en la qual li informa que «ha incomplert de forma manifesta tant el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) com la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) en el contracte de les obres del nou dipòsit d’aigua potable de 1.000 metres cúbics adjudicat per l’Ajuntament a l’empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales SA per 172.000 euros el novembre de 2018.

L’òrgan del Parlament afirma que «s’han constatat incongruències temporals entre diferents documents aportats de l’expedient d’adjudicació del contracte», les quals «resulten compatibles amb un tracte de favor de l’Ajuntament a l’empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales, SA». Estudiades les dates de tot el procés, Antifrau conclou que «la proposta de resolució d’adjudicació del secretari és posterior tant al decret d’adjudicació com a la comunicació d’adjudicació al contractista». Igualment, Antifrau alerta que veu «manca d’informació suficient i de qualitat en l’informe de l’arquitecte tècnic municipal», la qual cosa fa que sigui «manifestament erroni» i, doncs, converteix l’aprovació de la memòria per part de l’Ajuntament en contrària a dret.

Sense col·laboració

Antifrau lamenta la manca de col·laboració: «el resultat de la present actuació ve determinat per la contravenció del deure de col·laboració de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya amb l’Oficina Antifrau atès que no ha donat resposta completa als múltiples requeriments que se us han adreçat». No ha estat possible per aquest mitjà contactar amb l’equip de Govern municipal.