La Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha llançat un crit a favor de la candidatura olímpica pels Jocs d’Hivern Barcelona Pirineus del 2030 i ha alertat del «moment estrany» que s’estan vivint les últimes setmanes amb el desacord entre Catalunya i l’Aragó.

El president de la FCEH, David Samper, acompanyat de l’esquiadora olímpica, Núria Pau, ha afirmat aquest dimecres que «els esportistes hem estat sempre a cegues a favor del projecte» i ha alertat que l’acord que havien establert el Comitè Olímpic Espanyol amb Catalunya i l’Aragó era «un projecte tècnicament guanyador, sostenible i amb moltes opcions de guanyar». Davant l’escenari polític que s’ha produit les últimes setmanes, Samper ha dit que «volem enviar el missatge clar que Catalunya vol aquests Jocs d’Hivern» i que «de la mateixa manera que amb els de Barcelona de 1992, podem fer els millors Jocs d’Hivern de la història». El president de la FCEH s'ha mostrat sorprès que l’Aragó s’hagi «despenjat» de l’acord després d’haver-lo fet possible i ha demanat «valentia» tant al Govern de la Generalitat com al Comitè Olímpic Espanyol. Samper s'ha mostrat en desacord amb la postura de l’Aragó i ha remarcat que les noves propostes «compliquen el projecte» tot recordant que les altres candidatures de Salt Lake City, Vancouver i Sapporo son molt fortes. Samper s'ha mostrat segur que Catalunya té capacitat per fer uns bons Jocs i ha alertat que «si perdem aquesta oportunitat, sen’s pot escapar» per a d’altres convocatòries. En aquest sentit, Samper ha insistit l Govern i al COE que si l’Aragó manté l’actual desacord tingui la valentia d’apostar per la candidatura exclusivament catalana. Samper ha recordat que la candidatura dels Jocs d’Hivern catalana es va posposar quan Madrid va voler presentar-se a la candidatura pels Jocs d’Estiu. Samper veu viable fer l’esquí de fons a la zona ripollesa de la Molina perquè la inversió serà menor en poder aprofitar les instal·lacions de l'estació.

Davant d’aquesta situació, Samper ha fet una crida als pirinencs perquè vagin a votar a la consulta en favor de la candidatura olímpica.