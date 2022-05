L’Institut per al Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), ens que forma part del departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, ha obert la convocatòria per optar a les subvencions per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural al Pirineu. En aquesta línia d’ajudes hi entren les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Segons ha explicat el Govern, es tracta d’ajudes per a activitats realitzades durant l’any 2022 que compta amb una partida de 350.000 euros. La subvenció té com a objectiu «donar suport a ens locals i associacions de l’Alt Pirineu i l’Aran per consolidar l’economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional», segons la mateixa IDAPA. La quantitat màxima que es pot percebre per ajuda és de 10.000 euros.