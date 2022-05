El Consell Comarcal de Cerdanya ha obert el termini per a la presentació de demandes al programa de beques «Mise en place». Les ajudes van destinades a joves d’entre 13 i 29 anys que vulguin participar en el cicle formatiu de grau mitjà d Cuina i Gastronomia que imparteix l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà. Segons ha remarcat el mateix Consell, l’objectiu d’aquest programa de beques és «possibilitar l’accés al cicle formatiu a aquelles persones que no poden assumir el seu cost, amb la voluntat de promoure la millora de l’ocupabilitat dels i les joves de la Cerdanya, alhora que s’ajuda a contribuir a la millora del sector de la restauració de la comarca». La partida per a les ajudes és de 1.454 euros, els quals es repartiran en dues beques de 509 euros per cobrir el cost de matriculació del primer curs i dues de 218 per cobrir el cost de la matrícula del segon curs. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 31 de maig.