La Cerdanya dels moviments populars ecologistes i socials ho té tot a punt per a la primera demostració de força contra l’organització dels Jocs d’Hivern el 2030. Si es confirmin les previsions de Stop JJOO, més de 2.000 persones d’arreu del país recorreran els carrers de la capital cerdana demà, diumenge.

Per a l’assistència a la manifestació s’estan organitzant fins a 21 autocars. N’hi ha previstos de Barcelona, l’Alt Urgell, el Berguedà, Girona, Mataró, Sant Feliu de Guíxols, Sallent, els Pallars Jussà i Sobirà, Reus, Sabadell, Vic, Lleida, Vilafranca del Penedès, Manresa, Tàrrega, Gràcia, Sants, Amposta, el Montseny, la Garriga i Terrassa. Molts d’aquests autocars els organitza l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) com a entitat que dona suport logístic a la manifestació i d’altres els organitzen les associacions ecologistes i veïnals.

A la Fila 0 de la capçalera de la manifestació, amb el lema «Per un Pirineu viu. Aturem els Jocs d’Hivern» i el logo de la plataforma Stop JJOO, hi seran tots els càrrecs electes de les nou comarques del Pirineu que participin en la concentració, els representants de les 40 entitats signants del manifest contra els Jocs de Stop JJOO, i Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC; Joan Cavall, coordinador d’Unió de Pagesos, i Joan Guitart i les representants de Ramaderes.cat. Darrere, a la Fila 1, hi aniran els representants del manifest científic contra els Jocs i la resta de càrrecs electes i de partits.

La manifestació l’obrirà una flota de set tractors en el seu tram inicial fins a l’entrada del nucli urbà. La comitiva sortirà a les dotze del polígon de l’Estació per entrar a Puigcerdà per l’N-260 i pujar al nucli antic per l’avinguda Catalunya i la plaça de Barcelona. A dos quarts de dues és previst el final de l’acte amb la lectura de manifestos i les actuacions musicals d’Alidé Sans, Cesk Freixas, Orquestrina Trama, Joina, Sorguen i PD Nanfu a la mateixa plaça del Call, on també hi haurà parades de marxandatge i promoció de les entitats convocants i participants. La lectura dels manifestos aniran a càrrec dels representants de Stop JJOO Bernat Lavaquiol i Helena Guillén en un format de diàleg conduït per l’actor urgellenc Joel Pla. El final de festa és previst per a les cinc de la tarda. A la plaça del Call l’organització hi habilitarà un punt de premsa.

Els organitzadors de la plataforma Stop JJOO han apuntat que en un principi s’havien fixat la xifra de 1.500 persones com a èxit de la manifestació, però, vist el moviment de les diverses entitats durant la setmana, amb tota probabilitat se superarà aquesta xifra.

A la manifestació s’hi han adherit una cinquantena d’entitats veïnals, ecologistes i socials de Barcelona, així com altres entitats, partits i associacions nacionals i d’altres comarques com ara la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, SOS Pirineus, SOS Costa Brava, ANC, Unió de Pagesos, els científics i investigadors signants del Manifest de la Comunitat Científica contra els Jocs, la CUP i els Comuns.

En els últims dies membres de Stop JJOO i altres entitats mediambientals de la Cerdanya i el Pirineu han organitzat tallers per preparar pancartes i penjar cartells.

L’empresariat cerdà anuncia accions a favor d’un projecte «il·lusionador» i «sostenible»

En paral·lel al moviment contrari als Jocs, els sectors que hi estan a favor també han començat a unir-se per fer campanya pel Sí en el referèndum del juliol. Així, el sector empresarial de l’Alt Pirineu, Girona i Lleida han impulsat el manifest «Per un impuls al Pirineu, diem SÍ» i han activat un programa d’accions que organitzaran a les comarques pirinenques en les pròximes setmanes per defensar el projecte olímpic. Dins d’aquesta iniciativa, el president d’Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha remarcat que la candidatura dels Jocs ha de ser un projecte «il·lusionador» per al Pirineu i ha alertat que no es pot «rebutjar» aquesta oportunitat. També ha afirmat que és indiscutible que ha de ser «un projecte sostenible». Armengol i els empresaris cerdans han condicionat en reiterades ocasions el projecte al respecte al territori.