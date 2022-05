Amb el regust encara de la manifestació d’aquest diumenge contra la candidatura olímpica, la Cerdanya es prepara per viure, dissabte que ve, una altra jornada de debat sobre el seu futur econòmic.

Algunes de les entitats més actives en l’àmbit cultural i mediambiental de la comarca s’han unit per proclamar un manifest que sota el lema ‘Confluència per una Cerdanya sostenible’ vol obrir un debat a la societat a fi efecte d’«arribar a un cert consens sobre el model de futur que volem per la nostra comarca», segons els organitzadors. La jornada, prevista a la tarda al Museu Cerdà de Puigcerdà, la convoquen el Grup de Recerca de Cerdanya, l’Associació Ceretània i Cerdanya en Acció pel Clima.

En els últims dies s’hi han anat adherint altres entitats. Les tres associacions organitzadores han proclamat un decàleg de punts sobre el futur de la vall que servirà de base de treball. El decàleg planteja d’entrada un «canvi en el plantejament econòmic global de la comarca, fent èmfasi en activitats sostenibles, en la incorporació de les noves tecnologies, en la desestacionalització del turisme, tot atraient els que estimen la muntanya, diversificant els sectors productius i tot des d’un model respectuós amb el medi ambient i amb els interessos de la població local». El document també insta a «limitar el creixement descontrolat de les segones residències» així com infraestructures «que malmetin el medi ambient» com ara autovies o aeròdroms».