La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que l'executiu està a l'espera que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) tiri endavant la candidatura dels Jocs d'hivern "amb el vistiplau i no d'Aragó". En roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja ha dit que és l'Aragó qui ha de respondre als interrogants sobre què passarà i que el COE serà qui haurà de fer pública la decisió final. La portaveu de l'executiu ha defensat que l'acord tècnic sobre el repartiment de les disciplines era "a tres bandes" i "beneficiós" i ha reiterat que el Govern vol presentar candidatura per al 2030. Sobre el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha dit que "en política les formes són importants" i que no el Govern no entrarà amb "sortides de to".

Aquest divendres 20 de maig acaba el termini que va fixar el mateix COE per decidir sobre la candidatura, ja que l'1 de juny està previst que membres del Comitè Olímpic Internacional (COI) faci una visita sobre el terreny per conèixer-la i, per tant, hi ha d'haver una decisió presa.

Plaja ha evitat entrar en "futuribles" i "escenaris de ficció" sobre què pot passar però ha reiterat que, en tot cas, el Govern vol aquesta candidatura per als Jocs d'hivern. "Veurem si no es donen les condicions per aquest acord quins són els diferents escenaris que hi ha sobre la taula", ha afegit.

Lambán confia en el treball amb "discreció" del COE per reconduir la candidatura

El president d'Aragó, Javier Lambán, ha dit que confia en el treball amb "discreció" que està fent el Comitè Olímpic Espanyol (COE) per poder "reconduir" el projecte d'una candidatura conjunta amb Catalunya per a uns Jocs d'Hivern el 2030. Segons Lambán, aquesta discreció és l'única "esperança" que tenen perquè la proposta actual està lluny de satisfer als aragonesos. Per això, Lambán ha apostat per mantenir-se en la més "absoluta discreció". En aquest sentit, també ha assegurat que des del COE no se'ls ha donat cap termini per arribar a un acord, contradient així el que fins ara s'havia dit que aquesta setmana s'havia fixat com a límit per arribar a l'entesa.