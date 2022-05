L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat l’execució del projecte definitiu de renovació de la coberta de la pista de gel, un dels equipaments més emblemàtics de la capital cerdana tant pels esportistes que hi practiquen hoquei, patinatge o curling com pels turistes que hi patinen com a activitat d’oci. L’equip de govern municipal ha aprovat ja l’adjudicació de les obres per tal que s’iniciïn en els pròxims dies i es puguin culminar durant l’estiu.

Les obres, ambun pressupost de 400.887 euros, les portarà a terme l’empresa Semma SM Savall 2014 S.L. Segons ha informat el mateix Ajuntament, l’actuació consistirà en la retirada de l’actual coberta feta de plaques metàl·liques i la seva substitució per una de nova de tipus Deck, amb aïllament interior de llana de roca i amb acabat exterior de làmina sintètica. Es tracta d’un tipus de coberta amb dos parts principals una de les quals suporta el pes de l’estructura i l’altra la dota d’aïllament tèrmic i acústic. El nou aïllament de la coberta permetrà els gestors de l’equipament fer-ne una gestió energètica més eficient gràcies a la millor conservació de la temperatura interior. La renovació de la coberta, que l’Ajuntament va anunciar fa dos anys, ha esdevingut urgent en els últims anys pels problemes de goteres i creació d’humitats a les parets de l’edifici. La inversió se suma a la rebuda els últims anys que, amb 400.000 euros, ha permès renovar la maquinària de gel i la il·luminació.