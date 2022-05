Aquest dilluns dia 23 de maig l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell activa el termini de preinscripcions i matrícules per al curs 2022-2023. El termini per formalitzar aquests tràmits d’inscripció finalitzarà el dia 10 de juny. Segons ha informat l’Ajuntament de la Seu, les preinscripcions, les quals estan obertes a futurs alumnes que vulguin iniciar-se i també als que vulguin continuar formant-se en l’àmbit musical, s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu. Els interessants han d’omplir un formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella marcar dos instruments per ordre de preferència.