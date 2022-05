El projecte de pràctiques remunerades subvencionades pel Govern i els consells comarcals a través del programa Pràcticum Odisseu permetrà aquest any accedir al mercat laboral 28 joves de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Segons han remarcat els responsables del programa aquesta xifra suposa un alumne més que en la última edició i evidencia que el projecte està plenament consolidat al Pirineu.

Les 28 ofertes de feina presentades als joves estudiants de es dues comarques es classifiquen en 16 d’empreses privades, deu d’entitats públiques i dues del tercer sector públic-privat. En aquest sentit, des del Consell Comarcal de Cerdanya aquesta xifra «mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove».

Les pràctiques del programa Pràcticum Odisseu tenen com a objectiu «incentivar l’estada de joves universitaris a empreses i entitats situades en poblacions rurals de Leader de Catalunya per potenciar el retorn de talent jove en aquests municipis». En aquesta edició l’administració ofereix ajudes de 900 euros per les empreses i institucions del territori amb la voluntat de cofinançar el 50% de les pràctiques. A la convocatòria s’hi han presentat gairebé 400 estudiants amb un total de 881 candidatures, ja que cada estudiant podia presentar fins a cinc candidatures. De les 179 ofertes de feina inicials presentades per empreses, 165 han rebut candidatura. Ara les empreses fan el procés de selecció.