STOP JJOO ha considerat que la manca d'acord entre els governs de Catalunya, l'Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol (COE) per presentar una candidatura conjunta és l'"enèsim fracàs" i la "darrera estacada" al projecte. Per això, ha demanat a la Generalitat que enterri definitivament la candidatura per acollir els Jocs d'Hivern del 2030. L'organització ha valorat que a l'evident manca d'acord polític s'hi suma el rebuig popular, com es va poder veure en la manifestació a Puigcerdà.

STOP JJOO considera que des del Govern s'està fent una campanya de màrqueting a favor dels jocs, "utilitzant els mitjans de comunicació públics i pagada amb diners de tots". Un cop més, l'organització ha demanat al Govern que escolti les veïnes del Pirineu i que "es posi a treballar" per planificar l'economia i doti el territori de serveis públics de qualitat.