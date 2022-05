El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha responsabilitzat el president d'Aragó, Javier Lambán, de la ruptura de l'acord tècnic que s'havia assolit per a la candidatura dels Jocs Olímpic d'Hivern al 2030, i ha apuntat que el seu objectiu ara és impulsar el projecte inicial amb participació de Catalunya i l'acord directe amb estacions d'esquí aragoneses sense passar pel govern aragonès. En declaracions a Catalunya Ràdio, Blanco ha afirmat que el dia 1 comunicarà al president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, la determinació de presentar candidatura. Per la seva part, Lambán reclama al president del seu partit, Pedro Sánchez, que li faci suport i que forci una nova proposta amb igualtat de proves a Catalunya i Aragó.

Blanco ha explicat que en l'última trobada amb els governs català i aragonès va arribar a la conclusió que "així no es podia seguir". Ha recordat que després de sis reunions s'havia assolit un acord tècnic entre el COE, Catalunya i Aragó del qual Aragó es va despenjar. Quatre reunions després, ha afegit, "no ha estat possible salvar" l'acord, i calia "buscar una sortida i no abandonar la carrera". "Seguim aspirant a una bona candidatura per al 2030", ha dit.

Els motius de la ruptura, segons Blanco, cal preguntar-los al president d'Aragó, Javier Lambán, perquè el projecte final estava basat en un repartiment de les proves de neu proposat pels representants del govern d'Aragó. Al repartiment final, ha explicat, Catalunya tenia 42 proves i Aragó 54, i "quan tot estava preparat i teníem consens, això s'ha trencat".

Per contra, Blanco ha elogiat els esforços del govern de la Generalitat, que al llarg d'aquesta negociació "ha tingut un comportament sensacional, ha debatut, ha fet propostes i ha acceptat la decisió de la majoria".

Ha explicat que ha mantingut reunions amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, i el líder del PSC, Salvador Illa, "i tots a l'una han lluitat pel projecte, que no és l'ideal per tothom, però és el millor que podem presentar".

Segons Blanco, ara cal "parlar" de la nova proposta, però la seva idea és intentar mantenir el projecte inicial, amb un repartiment de proves entre Catalunya i Aragó. Ha explicat que en les últimes 24 hores "les estacions d'Aragó han comunicat que volen formar part del projecte olímpic, i és millor un projecte de tots els Pirineus que un projecte només ancorat en una part".

"El que està passant és que els empresaris s'estan movent i no volen renunciar al projecte, i volen els ajustaments necessaris per fer un projecte amb tots els actors que volen jugar".

Segons Blanco, cal mantenir la idea inicial, perquè "ara estem en el punt de defensar la candidatura que hem plantejat, i fer un altre plantejament ens perjudicaria enormement. Estem parlant amb tothom i hem de seguir en aquesta línia", ha dit.

Ha admès que la ruptura ha perjudicat el calendari de forma clara i les reunions ara hauran de ser ràpides, i espera parlar amb el president del COI el dia 1 de juny per manifestar-li "l'interès decidit per optar als JJOO, i que vinguin ràpidament els tècnics del COI per revisar el projecte".

També s'ha mostrat confiat que la consulta que es farà al Pirineu tindrà un resultat positiu, perquè "al final estem defensant el seu territori i un projecte que posa al mapa el Pirineu català". "Estic fermament convençut que la gent ens donarà suport perquè aquest projecte són els seus jocs".