Diverses entitats i Ajuntaments de la Cerdanya s’han constituït en la Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya. El nou ens té com a objectiu donar un nou impuls a aquesta tradició i aconseguir que «des del cim del Canigó passant per Vilafranca de Conflent i arribant a Martinet, tots el pobles de l’Alta i Baixa Cerdanya puguin rebre la Flama». Membres de la nova comissió han apuntat que «a peu, amb bicicleta i cotxes, els Equips de Foc la repartiran seguint una ruta de parades als pobles més rellevants de la comarca» i ha fet una crida a les poblacions veïnes de la ruta a acostar-s’hi per recollir també la Flama. Així, el recorregut amb el foc la revetlla de Sant Joan sortirà a mitjanit prèvia del cim del Canigó i a partir de dos quarts de vuit del matí passarà per Vilafranca de Conflent, Montlluís, Sallagosa, LLívia, la Guingueta d’Ix, Puigcedà, Alp, Ger, Bellver i Martinet. Des de l’organització han llançat una crida a la població «animem a tothom a participar; des de col·laborar amb els Equips de Foc, a ser protagonistes d’una gran rebuda de la Flama i a celebrar amb festes i fogueres la festa de Sant Joan, que també ho és dels Països Catalans».