Els líders de Junts per Cerdanya del 2019 renoven i Piñeira es queda sol

Els caps de Junts per Catalunya a Cerdanya han activat la feina en vistes ja a les eleccions municipals de l’any que ve. Els alcaldes i regidors que no ho són de la formació han celebrat aquesta setmana una assemblea extraordinària per escollir els delegats al congrés del partit, que se celebrarà els dies 16 i 17 de juliol d’aquest any. La trobada va servir per renovar el compromís dels càrrecs de Junts amb el projecte del partit amb la mirada posada ja en els comicis locals. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, es manté al PdeCAT.

A l’assemblea extraordinària hi van assistir els caps de llista de les eleccions municipals del 2019 que es van presentar per a junts en els municipis de Bolvir, Isòvol, Guils, Ger, Prullans i Urús, Alp i Bellver: Isidre Chia, Joan Bertran, Josep Mendo, Alfons Casamajó, Albert Maurell, Jordi Ginesta, Ramon Moliner i Anna Montané, que va anar de número tres i ara lidera el projecte arran de la renúncia de Marc Fernàndez. En el transcurs de la reunió va entrar a formar part de l’Executiva comarcal Isidre Chia en tant que president del Consell Comarcal. El mateix Chia, alcalde de Bolvir, ha explicat que els representants locals del partit han confirmat que continuen en el projecte de Junts: «crec que és interessant que a la comarca ja es vegi que tornem a encarar les eleccions de l’any que ve i que som els mateixos que ens vam presentar i que estem en el partit de Junts». Un dels líders històrics del corrent postconvergent a la Cerdanya i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, és, en canvi, president del PDECat al Pirineu.