El president d'Aragó, Javier Lambán, ha anunciat que convocarà una nova reunió amb alcaldes i empresaris del Pirineu d'Osca per consensuar una nova proposta de candidatura per als JJOO d'Hivern 2030 per presentar al Comitè Olímpic Espanyol (COE). És la primera reacció del president aragonès després de la compareixença del president del COE, Alejandro Blanco, on va dir que no descartaven tirar endavant la candidatura negociant directament amb els territoris i deixant de banda el govern d'Aragó. En aquest sentit, Lambán ha admès que hi ha veus al Pirineu aragonès amb la "temptació" d'acceptar les "engrunes" del projecte actual però intentarà fer-los entendre que això només suposaria una "pèrdua de posicions i competitivitat".

A banda de presentar-la al COE la nova proposta de candidatura olímpica amb Catalunya que vol consensuar Lambán amb els alcaldes del Pirineu aragonès també es presentarà directament al govern espanyol. A més a més, ha dit que aquest dijous a la tarda iniciarà una ronda de contactes amb tots els partits aragonesos per tal de compartir de forma unitària la proposta. Lambán ha recordat que ha enviat una carta al president espanyol Pedro Sánchez perquè intervingui i "posi ordre" en la polèmica sobre la candidatura olímpica, ja que l'estiu de l'any passat es va comprometre a què seria "igualitària amb Catalunya". El president d'Aragó ha admès que malgrat que al Pirineu d'Osca la majoria d'alcaldes i empresaris estan amb el posicionament de l'executiu aragonès, hi ha "algú que té la temptació" d'acceptar les "engrunes" del projecte olímpic actual i en aquest sentit, ha dit que els està intentant convèncer que aquestes "engrunes" suposarien una pèrdua de posicions i competitivitat i també una manera de malbaratar "l'enorme esforç inversor" que està fent Aragó a les seves estacions d'esquí. Per últim, Lambán ha felicitat irònicament al president del Govern, Pere Aragonès, perquè el COE ha fet seva la proposta de JJOO amb un projecte on Catalunya tindria tot el focus mediàtic amb les proves olímpiques més importants, i Aragó actuaria com una "comparsa" amb un paper "insignificant i residual que és inacceptable".