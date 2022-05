La companyia Air Nostrum, que opera la línia regular entre l’aeroport de la Seu d’Urgell i el de Madrid, i el govern d’Andorra han demanat a l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) que aixequi la limitació que actualment impedeix aterrar els avions a la pista alt urgellenca quan les temperatures superen els 30 graus. Aquesta limitació en l’operativitat en base a la temperatura està relacionada amb el paviment de la pista, la seva llargada i la càrrega de les aeronaus.

La demanda a EASA es produeix després que, per aquesta circumstància, el vol de diumenge passat s’hagués de desviar a l’Aeroport de Lleida-Alguaire. Segons ha exposat aquest dimecres el ministre portaveu de l’executiu del Principat, Eric Jover, no n’eren coneixedors d’aquesta restricció. En aquest sentit, Air Nostrum també està en contacte amb les autoritats aèries per demanar una revisió dels criteris i, tal com ha apuntat Jover, semblaria que aquest es podria «aixecar».

Horaris freds o menys càrrega

Des del govern andorrà, a més, també s’ha tramès a EASA que aquest és «un element prioritari» que cal analitzar a fons per tal de trobar alternatives. En aquest sentit, el ministre ha detallat que una solució provisional seria modificar els horaris de la connexió entre la Seu i Madrid i operar la ruta en moments en què hi hagi un menor impacte de la temperatura, tot i que en aquest punt hi té molt a dir l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Des de l’executiu del Principat han exposat que si pròximament no es disposa d’un informe que permeti canviar les condicions actuals, també es podria treballar en altres alternatives per tal que «la temperatura no sigui un factor que influeixi en l’operació dels vols». Així, Jover ha apuntat la possibilitat que la companyia pugui continuar operant, fins i tot quan hi hagi 30 graus, però amb una càrrega de passatgers inferior. Aquest fet provocaria que les compensacions que el govern andorrà hauria de fer a l’operadora, ja previstes a la concessió inicial, es belluguessin cap a la forquilla dels imports més elevats.