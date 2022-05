El Grup de Recerca de Cerdanya i Edicions Salòria han organitzat per aquest pròxim dissabte dia 28 de maig a les set de la tarda la presentació del llibre Per Déu, per la Pàtria i el Rei. La vida d’n carlista pirinenc (Antoni Martí, 1806-1863). L’acte comptarà amb la participació de l’autor del llibre, Amadeu Gallart i Sort, el qual explicarà el context històric en el que es desenvolupa l’obra. La presentació es farà a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà. El llibre exposa l’escenari real del Pirineu a la primera meitat del segle XIX a partir de la vida d’Antoni Martí, rebesavi de l’autor. En aquest sentit, Amadeu Gallart ha centrat el seu treball en el contingut d’un dietari que va escriure el mateix Martí. El llibre permet copsar l’ambient i els fets que es van viure al Pirineu en els anys en que es van enfrontar els partidaris de la tradició i els del liberalisme, unes lluites molt arrelades a la història de Puigcerdà.