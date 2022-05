La Cerdanya crea per l’estiu un espai de canguratge

El Consell Comarcal de Cerdanya posarà en marxa aquest estiu un nou servei d’ajuda a les famílies treballadores consistent en un espai d’acollida dels seus infants a fi efecte que puguin conciliar la vida familiar i laboral. Aquest nou servei serà especialment útil per les persones que, principalment a l’estiu, viuen un pic de feina a causa de la temporada turística alta.

El nou Espai d’acollida dels infants l’impulsa l’àrea de Serveis Socials del mateix Consell Comarcal dins del programa general ‘Temps per cures’ del departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. La finalitat d’aquest Espai, que és com s’anomenarà el servei, no serà el d’una llar d’infants o casal, on els pares o tutors porten els infants de manera regular, sinó que es planteja com un servei per a casos puntuals i situacions d’emergència. L’Espai acollirà infants i joves de fins a catorze anys en horaris de tarda els dies laborables i matí i tarda els dissabte. L’Espai arrencarà amb deu places el mes de juliol, segons la previsió inicial del mateix Consell Comarcal, a les instal·lacions municipals del centre cívic del carrer Raval de les Monges de Puigcerdà. Amb tot, el Consell preveu que el servei es pugui activar també en altres municipis de la comarca. Si es produeixen més demandes del servei que les places ofertes, els Serveis Socials prioritzaran les famílies amb major necessitat. El Consell ha obert un procés de selecció de quatre monitors per tal de prestar un servei pel qual preveu un preu simbòlic.