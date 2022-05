La Seu d’Urgell acull aquest dissabte dia 28 de maig la celebració del Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell. Es tracta d’una competició de bàsquet per a esportistes amb diversitat funcional, que aquest any celebra la 12a edició sota el lema L’energia del Pirineu. Així ho han anunciat el president del club organitzador l’AE Sedis, Pere Porta, i el coordinador de l’equip Sedis Airam Peusa, amfitrió d’aquest torneig que hi participa amb dos equips, Pep Mora. En el torneig hi prendran part 17 equips de 12 clubs, la qual cosa implicarà la presència d’unes 300 persones, de les quals 160 seran esportistes, i la resta seran tècnics, acompanyants i familiars de Catalunya i d’Andorra. El torneig es va suspendre durant la pandèmia.