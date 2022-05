El Consell Comarcal de la Cerdanya ha obert aquesta setmana el termini de sol·licitud per optar a les beques de menjador i transport escolar per al curs 2022-2023. Segons ha explicat el mateix Consell, l’òrgan té la delegació de competències en matèria de transport escolar col·lectiu i menjador escolar per al segon cicle d’educació infantil, primària, secundària i educació especial, des de P3 fins a 4t d’ESO, en funció de les demandes presentades pels centres escolars i el que disposa la legislació educativa. Així, la gratuïtat d’aquest servei es preveu exclusivament per als alumnes que, per manca d’oferta del seu nivell educatiu, s’escolaritzin en el centre proposat pel Departament d’Educació.